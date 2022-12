Drame au Royaume-Uni: un groupe d’enfants se retrouve pris au piège dans un lac gelé, quatre d’entre eux dans un état critique, deux autres toujours portés disparus

« Je suis arrivée ici avec mes amis à 14h45 », raconte Sophie, 23 ans, auprès du tabloid The Sun. « Il y avait un groupe de jeunes qui jouaient près du lac qui était complètement gelé. Deux d’entre eux sont allés sur le lac et les gens leur ont crié que c’était dangereux. Puis la glace a craqué et la jambe de l’un des garçons est entrée dans le lac. Les trois autres sur la rive sont alors allés aider et ils se sont tous retrouvés en difficulté ».

Quatre enfants ont pu être sauvé héroïquement par des policiers et des témoins. « Les enfants ont été sortis de l’eau et ont reçu des soins de réanimation immédiats de la part des pompiers et des ambulanciers », a indiqué le chef des pompiers locaux, Richard Stanton, lors d’une conférence de presse dimanche soir.