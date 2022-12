Sally et Ilias ont perdu leur emploi à cause de la crise et s’apprêtent à être expulsés de leur appartement: «Je dois accoucher dans les sept semaines et on va se retrouver soudainement sans toit…»

On ne souhaiterait pas la situation de Sally et Ilias à notre pire ennemi. Respectivement âgés de 24 et 29 ans, les deux Belges ont perdu leur emploi en raison de la crise énergétique. Très vite, les dettes se sont accumulées, les empêchant de payer leur loyer de 850 € durant trois mois.

Sally est pourtant enceinte et devrait prochainement accoucher. « Ce devrait être le meilleur moment de notre vie, mais nous sommes rongés par l’anxiété et le stress (…) Je dois accoucher dans les sept semaines et on va se retrouver soudainement sans toit… ».