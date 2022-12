Journée décisive au Parlement wallon: «Le plus tôt Jean-Claude Marcourt démissionne, le mieux c’est pour la vie politique et pour le Parlement wallon»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs semaines, le Bureau politique du Parlement wallon est dans la tourmente. En cause : le contrôle effectué sur les agissements du greffier du parlement, Frédéric Janssens. Ce dernier est actuellement suspendu de ses fonctions mais continue de toucher un salaire. On évoque notamment un voyage à Dubaï, avec le greffier et Jean-Claude Marcourt, dans un hôtel luxueux, avec un guide à 3.000 euros et un vol en business, pour quasi 20.000 euros.

La responsabilité du Bureau politique et de ses membres a été pointée du doigt par le président du PS, Paul Magnette, vendredi. Ce dernier a finalement réclamé la démission de tout le Bureau, après avoir initialement exonéré le président de ce Bureau, Jean-Claude Marcourt, d’une quelconque responsabilité personnelle.

De son côté, le président du MR Georges-Louis Bouchez a appelé à la démission immédiate de Jean-Claude Marcourt mais aussi au départ du greffier Frédéric Janssens, appelant à l’ouverture d’une « procédure de départ immédiat ».

Pour l’instant, seule la députée Sophie Pécriaux (PS) a présenté sa démission du Bureau politique. Manu Disabato, député Écolo et membre du bureau du parlement wallon, a quant à lui annoncé que « si Jean-Claude Marcourt n’a pas démissionné ce soir, moi-même je démissionnerai ». « J’ai une responsabilité : j’aurais dû demander un état des lieux des travaux du bureau. Mais cette responsabilité n’est pas la même que celle de Jean-Claude Marcourt », a-t-il poursuivi en assurant toutefois « ne pas être accroché » à son poste. « Si je suis un frein à l’avancée de l’enquête, je partirai », a affirmé le député Écolo.