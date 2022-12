Soucis financiers, drogue, alcool, infidélités, ultime tournée… ce qui vous attend dans le documentaire «Johnny par Laeticia» sur RTL-TVI

On y voit aussi bien les coulisses de la préparation du concert du Stade de France de 98 que la première fois où le couple rencontre Jade, pour l’adopter, avec un Johnny craquant devant ses petits yeux noirs qui le fixent. On découvre ainsi le Taulier qui fend l’armure, pour le découvrir en papa gâteau qui chante « Blue suede shoes » pour sa fille. Un film bouleversant, authentique, qui montre un Johnny humain, drôle, mais aussi pétri d’angoisses, raconté par une Laeticia sans tabou, ni langue de bois. En voici, en primeur, quelques-uns des moments les plus forts.

À l’approche des 5 ans de la disparition de Johnny, les hommages vont envahir les chaînes de télé. L’un des moments les plus forts sera sans conteste le documentaire « Johnny par Laeticia », diffusé ce lundi soir sur RTL-TVI, et dans lequel sa veuve retrace ses 23 années passées aux côtés du rockeur, en n’esquivant aucun sujet. Le tout accompagné d’images inédites du couple, puisées dans plus de 700 heures d’images personnelles filmées le plus souvent par Laeticia elle-même, au caméscope ou au smartphone.

La rencontre : « On s’est rencontrés à Miami, en mars 1995 », se souvient Laeticia. « Mon père était invité à un dîner avec Johnny. Je ne devais pas y être, j’étais au fond d’un trou, une période compliquée de ma vie, assez torturée, c’était comme un suicide silencieux. J’ai fini par y aller. Johnny n’était pas très content, on était en retard et pendant toute la soirée, il n’a cessé de me regarder. À la fin du dîner, on a marché, on a commencé à parler, on s’est raconté nos vies, nos désespoirs, nos rêves. Il s’est confié à moi comme si j’étais sa meilleure amie et moi aussi, j’ai raconté ma vie, jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au premier baiser sur une 2CV dans une station-service. À partir de là, on ne s’est plus jamais quittés. »

Les soucis financiers : « Quand je l’ai connu en 95, il avait des arriérés fiscaux terribles, il devait énormément d’argent au fisc. Les huissiers sont passés à la maison et ils ont tout pris. On a démarré en n’ayant plus rien. Il restait juste un lit et quelques chaises… Mais c’est l’histoire de sa vie, avoir vécu à 200 à l’heure avec beaucoup d’insouciance en vivant au-dessus de ses moyens, avec des avances sur ses tournées, ses albums. »

Ses souffrances : « Je l’ai vu pleurer après l’échec du concert à Las Vegas en 1996. Il a cru qu’il était fini, has been, foutu. Il en a beaucoup souffert. Il a toujours souffert du jugement que certains pouvaient avoir sur lui. Sa caricature des Guignols l’a vraiment fait souffrir. Il a eu le besoin de prendre le large en mer pour une année sabbatique en bateau. Là, il a lâché prise pour la première fois depuis qu’on se connaissait. »

La drogue et l’alcool : « Johnny m’avait déjà parlé de ses addictions. Je le savais et je vivais avec au quotidien. J’ai vécu ses descentes aux enfers, ses nuits sans sommeil. Là, Johnny n’était plus le même homme, habité par des démons qui le rendaient agressif et violent. J’ai vu l’emprise de l’alcool et de la drogue sur lui, des nuits où il se détruisait. La chanson de Goldman « L’envie », c’est sa vie. Se faire du mal, se détruire et souffrir pour renaître. »

L’adoption de Jade et Joy : « Je portais ce poids de ne pas pouvoir avoir l’enfant dont il rêvait tant. C’était une obsession pour lui et je ne pouvais pas. Ça a été des moments de douleurs profondes. Pendant 10 ans, on a vécu des allers-retours à l’hôpital pour des fécondations in vitro. J’ai été enceinte, j’ai porté un enfant jusqu’à 5 mois de grossesse et je l’ai perdu. Ensemble, on a pris la décision de partir au Vietnam pour adopter. À partir de là, il est devenu beaucoup plus casanier, presque asocial, il ne voulait plus sortir. C’était la maison avec les enfants. Lui qui a été un enfant abandonné, il a réparé son propre abandon à travers l’adoption de Jade et Joy. »

Les infidélités de Johnny : « Je suis arrivée à faire venir à la maison sa maman, Huguette. Elle a habité trois ans chez nous. Elle était en chaise roulante et je me suis occupée d’elle. Je me suis transformée en infirmière pour elle, pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Il y avait aussi l’arrivée de Jade. Je me suis oubliée en tant que femme et j’ai un peu délaissé mon mari, ce que lui ne supportait pas. C’était un homme très possessif, je savais ce qu’il attendait de moi aussi et je ne pouvais pas le lui donner. Ça a créé des aventures ailleurs de son côté. En 23 ans, il y a eu des hauts, des bas, des moments très compliqués. On s’est séparés, on s’est remis ensemble, il y a eu des infidélités. Mais c’était ma vie, je ne regrette rien. Si c’était à refaire, je le referais. »

Le coma après son opération au dos en 2009 : « Il est tombé dans les pommes sur le sol de la cuisine, je ne sais pas comment j’ai pu le porter jusqu’à la voiture. Je l’ai emmené à l’hôpital. On m’a alors dit qu’on ne savait pas s’il allait s’en sortir. Il avait des crises de démence absolues durant lesquelles il appelait son père. Je le voyais partir… Jusqu’au moment où on l’a plongé dans le coma. Ils ont réussi à le sauver. Il a fait une dépression après, car il s’est réveillé avec une voix de petite fille. Il pensait qu’elle ne reviendrait pas. »

Ses tendances suicidaires : « Il a toujours eu peur de la mort et pourtant, il a tellement joué avec sa vie, ce qui est paradoxal. Lors de soirées avec ses amis, il prenait un flingue, il mettait une balle dans le barillet et il tirait. La peur, les doutes, les angoisses l’ont accompagné toute sa vie. »

Le cancer : « Je l’ai rejoint lors du road trip en moto et je l’ai trouvé extrêmement fatigué, essoufflé. De retour à Los Angeles, je lui ai dit de faire un check-up. Et le docteur m’a annoncé que mon mari n’avait plus que 3 mois à vivre, que c’était un cancer du poumon au stade 4, inopérable. J’ai eu envie de mourir, de disparaître. Comment allais-je pouvoir lui annoncer ? Il n’était pas prêt à ça. J’ai juste demandé aux médecins de ne pas dire qu’il n’en avait plus pour très longtemps, sans quoi il ne se serait pas raccroché à la vie. »

L’ultime tournée : « Il va s’accrocher à la tournée des Vieilles Canailles, pour se battre. Il m’a dit : Si je ne fais pas cette tournée, c’est que je suis mort. Cette phrase m’a terrassée. Les gens ne pouvaient pas imaginer ce qui se passait en coulisses. Il fallait organiser presque un hôpital derrière la scène, avec de l’oxygène, des médecins qui lui faisaient des piqûres dans le ventre. Il a décidé d’aller au bout de la tournée. Je trouvais que c’était suicidaire. Mais c’était son choix et je l’ai respecté. »