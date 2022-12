Voici les sept lauréats du premier budget participatif de la province de Namur

La Province de Namur a dévoilé voici quelques jours les sept lauréats de son premier budget participatif.

Il s’agit du Collectif Sentiers Sombreffois pour son projet «mise en place d’un réseau points-nœuds pédestre»; du Collectif Rosée s’embellit de Florennes pour son projet «Balades Au fil de l'eau et Chemin des pâturages»; des membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés de Florennes pour son projet «On dit que....», de l’asbl Les Voisines d’Orchimont pour son projet «Orchimont - Du Moyen-Age aux enjeux climatiques actuels»; de l’asbl Cinex de Namur pour son projet «Renaissance d'un cinéma de quartier», de l’asbl Les Amis du peintre belge Baron Leon Frederic de Nafraiture pour son projet «Promenade: Sur les pas de Léon Frederic à Nafraiture»; et du Collectif de défense des Sentiers et Chemins de Philippeville pour son projet «Les Joëlettes de Philippeville : balades accessibles à toutes et tous».