Etterbeek lance son Code de la propreté

Depuis quelques semaines, de nouveaux ensembles de panneaux colorés fleurissent dans les rues d’Etterbeek sur les sites où des actes de malpropreté ont été constatés. L’objectif de cette initiative est triple : mettre en évidence l’interdiction de tels comportements via un pictogramme sans équivoque, communiquer le montant de l’amende correspondant à cette infraction et rappeler les solutions associées au bon geste.

Pour mettre en lumière et dénoncer les gros dépôts clandestins, la commune d’Etterbeek a opté pour un système de rubalisation. À l’image d’une scène de crime, les gros dépôts clandestins sont entourés d’une bande tricolore et délimités par des panneaux du code de la propreté. Le dépôt est donc clairement identifié comme tel auprès de la population.

Le numéro de téléphone indiqué sur la rubalise permet de joindre le service répression. Et certains panneaux permettent par ailleurs d’orienter les citoyens vers les dispositifs pour se débarrasser correctement de leurs encombrants. Après quelques jours, la scène est démontée et les encombrants ramassés, non sans avoir mené l’enquête pour identifier les auteurs du dépôt. Ce dispositif choc qui vise à la fois à attirer l’attention des citoyens sur le caractère inadéquat du dépôt sauvage et à mettre en lumière le travail souvent invisible des inspecteurs de propreté publique, devrait s’avérer particulièrement dissuasif.