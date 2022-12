«La Belle et la Bête», un spectacle magique par « Art Fantesies » au PBA

Revisitant et améliorant la première version de « La Belle et la Belle » présentée en 2012 et 2015, la troupe châtelettaine Art Fantesies a tourné pendant 1 an avec une nouvelle version et scénographie du spectacle, de nouveaux décors et costumes et l'ajout de chants.

Les toutes dernières représentations se déroulaient au Palais des Beaux-Arts, le week-end dernier, devant un très nombreux public familial.