Des traces d’œufs et des larves de moustiques tigres asiatiques retrouvées un peu partout en Belgique: «Il y a un risque d’hivernage et donc de leur installation chez nous»

La saison des moustiques est officiellement terminée en Belgique, dit l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers. Entre mai et fin octobre 2022, Sciensano et l’IMT ont trouvé le moustique tigre asiatique dans 12 localités en Belgique.

En effet, Sciensano et ITM surveillent de près la présence de moustiques exotiques en Belgique. Plusieurs points d’intérêt, comme les parkings autoroutiers, appelés « points d’entrée » où les moustiques tigres peuvent entrer dans notre pays via la circulation, sont donc activement contrôlés.

« Entre mai et octobre 2022, nous avons reçu environ 300 signalements de citoyens. Dans 9 cas, la photo que nous avons reçue était clairement celle d’un moustique tigre. Ces rapports positifs ont conduit à des inspections sur le terrain dans 6 cas où nous avons trouvé des moustiques tigres à 4 endroits. Il est tout à fait inattendu et inquiétant que nous ayons trouvé le moustique tigre dans tant d’endroits différents. Il est clair que la contribution des citoyens à la surveillance du moustique tigre est d’une grande valeur et complète la surveillance active des points d’entrée » dit Javiera Rebolledo, épidémiologiste et chef de projet chez Sciensano cité sur le site de l’IMT.

« Nous avons observé des œufs et des larves à différents endroits, ce qui signifie que le moustique tigre s’est reproduit ici. À 2 endroits, le moustique tigre s’est également propagé dans la zone et a causé une nuisance dans les jardins des citoyens. Cela implique que le moustique tigre était présent en grand nombre, ce qui augmente les chances que les œufs hivernent et donc qu’un moustique tigre s’établisse en Belgique », explique à son tour Isra Deblauw, entomologiste à l’IMT.

Problème

Un gros problème pour les Belges, c’est que le moustique tigre a un comportement de piqûre agressif. Mais ce n’est pas tout, si le moustique a piqué une personne infectée, le moustique peut transmettre des virus (comme la dengue, le chikungunya et le Zika).

La prudence est donc de mise face à ces petites bestioles venues d’Asie.