Microsoft Surface Pro 9, test et avis: ceci n’est pas une tablette

Lorsque Microsoft lance les Surface en 2012, le concept apparaît comme une petite révolution. Là où toutes les autres marques s’engouffrent dans la brèche des tablettes ouverte par Apple, le géant américain arrive avec une approche différente. Sous l’impulsion de Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, on découvre un appareil hybride qui réunit le meilleur d’une tablette et d’un ordinateur : la Surface est née.

Pendant plusieurs semaines, nous avons testé le produit à nu, c’est-à-dire sans accessoires. Si le form-factor (cette charnière au dos de l’écran est l’une des meilleures inventions de Microsoft) et les finitions sont toujours aussi bonnes, l’expérience utilisateur en mode tablette n’est pas à la hauteur. On le sent, le produit n’est pas vraiment pensé pour être utilisé sans clavier ou souris, notamment à cause de Windows 11. Sans être inutilisable, on ne retrouve pas la fluidité et le côté plaisant d’un système d’exploitation comme iPados d’Apple, spécialement pensé pour ses tablettes.