Renée Zellweger, reine de la métamorphose: elle réitère en mode boulotte et meurtrière dans «The Thing about Pam»

Renée a donc repris le train « séries », puisqu’elle est à présent la star du feuilleton « The Thing about Pam », à découvrir dès lundi sur Plug RTL. Il s’agit de la dramatisation d’une affaire bien réelle qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis, et fait l’objet d’un podcast qui a passionné des millions de gens. Parmi lesquels l’actrice de 52 ans, qui raconte l’avoir écouté d’une traite lors d’un déplacement. « Les absurdités vont crescendo dans cette histoire, et on n’arrête pas de se demander comment tout cela a pu arriver. »

Avant de faire partie du casting de « What/If » (Netflix) en 2019, Renée Zellweger n’était apparue dans aucune série, faisant partie des rares stars de cinéma n’étant jamais passées par la case « petit écran ». Mais ces dernières années, services de streaming et grandes chaînes généralistes proposent des fictions moins formatées qui permettent aux acteurs de jouer des personnages plus complexes et plus réalistes que ceux qu’ils pourraient interpréter sur un grand écran.

Pour avoir le look impayable de la rondelette et mal fagotée Pam, elle passa plus de quatre heures par jour à se faire maquiller, décoiffer et faire poser des prothèses, tout en étant allergique à la colle ! « Rien n’était moi, sauf le milieu de mon front », a-t-elle fait savoir, en éclatant de rire. Une chose est néanmoins certaine : elle s’est amusée comme une gamine à composer cette drôle de bonne femme, reine de l’immobilier local, qui a une famille, un comportement étrange et la langue bien pendue.

Le premier des six épisodes s’ouvre par son portrait, et on est obligé de reconnaître une nouvelle fois le talent fou de Renée, qui peut décidément disparaître derrière tous les personnages, et les rendre crédibles, même si cette plouc de Pam en fait des tonnes. On la voit avec Betsy le soir de la mort de cette dernière. Vers 19h, elle l’avait ramenée chez elle, où son mari, Russ, rentré deux heures plus tard, la trouva les veines tranchées et un couteau dans la gorge. Il pensa d’abord qu’elle s’était suicidée… mais non, elle est morte assassinée ! Démarre alors l’enquête avec l’interrogatoire corsé de Russ, sur qui Pam crache son venin. Du pain bénit pour la procureure Leah Askey. Dans l’épisode 2, on découvrira l’avocat de la défense de Russ, joué par un Josh Duhamel lui aussi méconnaissable et impayable.