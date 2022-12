«Abba Mania, 50 ans de tubes cultes»: comment adapter Abba en français? A l’occasion de la diffusion de ce documentaire sur Abba, nous nous sommes penchés sur la façon dont la comédie musicale « Mamma Mia ! » a été adaptée en français pour être jouée à Forest. Isopix

Par Frédéric Seront

« Super Trouper », « The Name of the game », « Dancing queen », « Waterloo », « Take a chance on me »… Impossible d’énumérer tous les succès d’Abba, dont on entendra une bonne partie dans le documentaire proposé par TMC ce mercredi. Mais des tubes, on en retrouve aussi un paquet dans la comédie musicale « Mamma Mia ! » : une vingtaine au total. Quasi aucun ne manque à l’appel. Et, justement, le spectacle sera à nouveau joué à Forest National les 20 et 21 janvier. Et en français, chansons comprises ! On entend déjà les puristes crier au sacrilège. Et pourtant, cette adaptation française, dont les textes ont été écrits il y a une douzaine d’années pour des représentations outre-Quiévrain, a été saluée comme une réussite totale. Lire aussi Éliminée de la «Star Academy», Carla sera de passage chez nous dans une comédie musicale belge! Derrière ce succès, on retrouve Nicolas Nebot, qui a déjà adapté d’autres comédies musicales dans la langue de Molière, que ce soit « La Belle et la Bête », de Disney, ou « Cats ». La difficulté de ce type d’exercice, c’est d’arriver à faire en sorte que ça sonne comme la chanson originale tout en gardant l’esprit de ce qu’exprime le texte, puisque l’histoire est contée à travers les chansons. Un vrai travail d’équilibriste.

« Le but, c’est de raconter la même chose, mais différemment », résume Nicolas Nebot, en funambule des mots. « C’est tout sauf une traduction littérale, qui ferait perdre le côté swinguant des textes d’Abba. En anglais, les mots sonnent beaucoup mieux qu’en français. La technique que j’ai adoptée pour Mamma Mia !, c’est de d’abord traduire littéralement chaque chanson pour bien en saisir le sens, avec toutes les nuances et subtilités. Et ensuite, j’ai refait les textes en collant cette fois à la sonorité des mots anglais. Par exemple, Mamma Mia, here we go again, ça donne Mamma Mia, c’est la même rengaine. Je retranscris l’idée générale de la chanson avec un texte différent. »

La version française de « Mamma Mia ! » a en tout cas été un travail de longue haleine, de près d’un an. « C’est Björn Ulvaeus en personne qui a validé chaque étape. Je lui transmettais mon travail par mail. La chanson qui m’a donné le plus de fil à retordre demeure The winner takes it all, qui est devenue C’est la loi du plus fort. J’ai mis du temps à trouver ce titre, qui devait résonner comme un slogan. Une chanson me prend toujours au moins une semaine. »