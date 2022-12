Les médecins de garde saturés dans la région de Charleroi, les patients renvoyés d’un poste à l’autre: «Nous n’avons pas de tri, nous devons prendre tous les patients»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous avez peut-être été confrontés à ce cas, durant le week-end des 3 et 4 décembre dernier. Un peu malade, vous voulez consulter le médecin de garde dans la région de Charleroi. À Couillet, on vous dit que le poste de garde est complet, parce que celui de Charleroi est débordé et renvoie les patients ailleurs. Donc, on redirige à Montigny-le-Tilleul. Là encore, on sature et seul le poste de Farciennes peut encore accueillir du monde.

Une situation déplaisante, on peut l’imaginer, pour les patients qui s’inquiètent de leur état de santé. Mais un cas assez exceptionnel, nous dit-on du côté du SGMG, le Service de Garde de Médecine Générale de la région de Charleroi.