«Manon des Sources»: Marcel Pagnol, toute l’âme du Sud

Quand on cite aujourd’hui « Manon des Sources », on pense directement au film de Claude Berri avec Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart. Mais la première mise en scène au cinéma du diptyque « L’eau des collines », de Marcel Pagnol, c’est l’auteur méridional lui-même qui s’en était chargé, en 1952. Car en plus d’être un romancier et un auteur de théâtre à succès, Marcel Pagnol fut un grand réalisateur populaire.

Ce n’est que quelques années plus tard, en 1963, qu’il devait en tirer la matière d’un roman en deux parties. Et dans cette histoire tragique sans en avoir l’air, l’aridité des caractères contraste fort avec l’accent truculent du Sud. Marcel Pagnol dissèque la petitesse d’esprit de ses contemporains face à l’aplomb impétueux et la beauté dérangeante de la rebelle Manon, jouée par sa propre épouse, Jacqueline Pagnol.