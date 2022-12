Il tente de la défenestrer à Mons, elle le défend malgré tout: Il est condamné pour tentative de meurtre…

Ce lundi matin, une peine de cinq ans de prison, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède deux ans, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Mons. Concrètement, le jeune Montois est reconnu coupable d’une tentative de meurtre et de vols et se retrouve condamné à 5 ans dont 2 ans de prison ferme.

Selon un commerçant, qui habite en face de l’appartement de la jeune femme, le prévenu a tenté de la défenestrer depuis le deuxième étage. « Ses cheveux pendaient dans le vide », déclare le témoin à la police. L’appartement est sens dessus-dessous et une fenêtre est ouverte. Des traces de strangulation sont effectivement relevées sur le cou de la jeune femme.

Elle raconte qu’elle a reçu la visite de son compagnon, lequel était sous l’effet de la drogue et de l’alcool. Il l’a rouée de coups avant de la tenir par le cou et de la soulever contre un mur. Il a ensuite tenté de la jeter par la fenêtre…

Lors de l’audience, Me Jean-Edmond Mairiaux, avocat du prévenu avait plaidé un sursis probatoire envers celui qui a depuis ses 14 ans, consommé de l’alcool à outrance, qui est en retard d’apprentissage et qui a « fait avec ce qu’il avait, c’est-à-dire pas grand-chose ». Admettant les épisodes de coups comme « des violences inexcusables à sanctionner », Me Mairiaux avait plaidé que l’épisode qualifié de tentative de défenestration n’était pas établi suffisamment que pour pouvoir sanctionner le geste en tant que tentative de meurtre.