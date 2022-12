De nouvelles mesures dès 2023 dans les maisons de repos à Bruxelles

La réforme du secteur des maisons de repos est un travail nécessaire. Il est primordial de repenser le secteur de l’accompagnement des aînés et d’améliorer l’offre disponible à Bruxelles. Cela passe notamment par la révision de l’Ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées. Ce projet vient d’être voté au Parlement et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

L’objectif de la révision de cette ordonnance est de stabiliser le secteur et d’en améliorer la qualité. Cette révision introduit une série de corrections visant à mieux encadrer le secteur de l’hébergement pour aînés, au travers, entre autres, de l’instauration d’un agrément à durée illimité dans le temps, de la mise en place d’un régime de sanctions intermédiaires et d’amendes administratives mais également via la modification du régime des autorisations spécifiques de mise en service et d’exploitation.