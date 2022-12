Bruno Solo: «J’aime désacraliser les moments graves» Le comédien nous conte la guerre de Sept Ans, avec sérieux et une pointe d’humour. FTV

Par Bernard Alès

On sent que vous retrouvez toujours avec gourmandise votre rôle de conteur et de narrateur. Oui. C’est d’autant plus vrai que c’est une émission qui s’améliore au fil des années parce qu’on met plus de moyens, que l’on a des comédiens de plus en plus chevronnés qui viennent interpréter les personnages qu’on évoque.

Et cette fois, vous nous contez cette incroyable guerre de Sept Ans.

Elle est considérée comme la première vraie guerre mondiale et elle a changé le visage de ce qu’aurait pu être la France. La fin du règne de Louis XV, les prémices de la révolution des Américains, qui inspirera la Révolution française. Tout était là en germe. Je pense que c’est un des épisodes sur lesquels on s’est le plus éclatés. La seule chose un peu frustrante pour moi vient du fait qu’à une époque, je variais les plaisirs au niveau de mes déplacements, alors que maintenant je suis essentiellement à Versailles.

Lire aussi Bruno Solo fait des révélations sur le retour de «Caméra Café»: «Le tournage débute en janvier» Le château de Versailles, c’est pas mal comme résidence secondaire… Effectivement, mais j’aimais bien mon côté globe-trotteur quand pour évoquer l’époque de François Ier j’allais à Chambord, puis à Chenonceaux, à Blois. J’aimais aller sur les lieux de batailles, dans les forts. Le paradoxe, c’est que cette guerre particulièrement sanglante se déroule sous le règne des femmes. C’est surtout Louis XV et le roi d’Angleterre qui sont les belligérants. Mais c’est vrai qu’on voit à quel point l’influence, l’intelligence tactique, stratégique, culturelle, intellectuelle des femmes joue un rôle important. Madame de Pompadour, qu’on a longtemps regardée comme une courtisane manipulatrice, a en réalité été d’une très bonne influence sur Louis XV et elle a vraiment soutenu les Lumières. Aujourd’hui, on réhabilite très régulièrement des femmes comme Marie-Antoinette, Madame de Maintenon. C’est intéressant de revisiter l’histoire à l’aune d’une vision moins patriarcale. Lire aussi Bruno Solo («Crimes parfaits»): «Les héros n’amusent plus personne» Quand vous dites que le passé éclaire notre présent, on pense à l’agression de la Russie en Ukraine… Oui, c’est l’incarnation d’une guerre scandaleuse, injustifiée. C’est une agression pure et simple. À l’aune de l’histoire, on peut juger cette guerre qui finira de toute façon très mal. Je pense que Poutine le paiera dans les urnes, que le peuple russe se réveillera et réalisera qu’il s’agit d’une épouvantable manipulation. Vous aimez pimenter vos récits avec de l’humour. J’aime désacraliser un peu les moments les plus graves. Je le fais avec le sérieux nécessaire que m’amène le travail des historiens, mais sur un ton qui n’est pas trop solennel. J’use même d’une certaine familiarité quand j’évoque certains personnages comme si je m’adressais à eux.