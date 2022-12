Un entraîneur prestigieux pour reprendre la sélection brésilienne? Carlo Ancelotti pourrait succéder à Tite à la tête de la Seleçao

Carlo Ancelotti pourrait-il devenir le nouveau sélectionneur du Brésil ? Selon UOL, l’actuel entraîneur du Real Madrid serait la piste privilégiée de la sélection brésilienne pour succéder à Tite, qui n’a pas survécu à la nouvelle désillusion de la Seleçao à la Coupe du monde.

Alors que la piste Pep Guardiola avait été envisagée avant de tomber à l’eau, la fédération brésilienne semble bel et bien déterminée à s’offrir un sélectionneur de renom. Et Ancelotti serait ouvert à entamer des négociations concrètes avec la fédération brésilienne. Seul inconvénient : il souhaite absolument terminer la saison avec le Real Madrid et il ne serait donc pas disposé à prendre son nouveau poste avant le mois de juin prochain. Affaire à suivre…