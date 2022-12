«N’oubliez pas les paroles»: Nagui fête les 15 ans du jeu de France 2 en bonne compagnie

« N’oubliez pas les paroles » fête ainsi ses 15 ans toute cette semaine. Et ce jeudi, deux émissions spéciales sont prévues. Tout d’abord un match jamais vu dans l’histoire du programme, qui opposera les Zikos Magali et Fabien. Après avoir aidé des milliers de candidats, réussiront-ils à retrouver les paroles sans les avoir sous les yeux ?

Qui aurait pu imaginer qu’un jeu adapté de l’émission « Don’t forget the lyrics », qui se veut un mélange entre un karaoké et un concours de mémoire, deviendrait un succès traversant les décennies ?

Le jeu se poursuivra avec un autre duel : alors qu’ils ont tenté d’être candidats dans l’émission en passant le casting sans succès il y a des années, le ventriloque Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc affronteront l’humoriste et comédien Vincent Dedienne. Le tout pour la bonne cause. Voilà qui promet de belles joutes musicales.