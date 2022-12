L’arbitre Mateu Lahoz, très critiqué lors du quart Pays-Bas – Argentine, ne sifflera plus lors de la Coupe du monde

Il s’était fait remarquer lors du quart entre l’Argentine et les Pays-Bas et tout comme les Oranje, il ne verra pas la suite de la Coupe du monde. L’arbitre Mateu Lahoz ne figure pas dans la liste de la FIFA pour arbitrer les demies ou la finale du tournoi, rapporte la presse espagnole ce lundi.

Lahoz a sorti son bristol jaune à 19 reprises et le rouge à une reprise (à la suite d’un deuxième jaune) lors du très tendu match Pays-Bas – Argentine. Trois d’entre eux ont été adressés à un joueur (Weghorst) et deux entraîneurs (Samuel et Scaloni) qui n’étaient pas sur le terrain. Trois (dont un s’est transformé en rouge) ont été attribués durant la séance de tir au but (deux à Dumfries, et donc un rouge, et Lang). À l’issue de la rencontre, l’officiel espagnol a notamment essuyé les critiques de Lionel Messi. « Je ne peux pas m’exprimer sur l’arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour des matches aussi importants », avait déclaré l’attaquant argentin.

Notons que les arbitres argentins Fernando Rapallini et Facundo Tello, qui a concentré les critiques des Portugais après le quart contre le Maroc, ont également été renvoyés chez eux, tout comme les Français Clément Turpin et Stéphanie Frappart. Dans ce cas-ci, leur fin de Mondial s’explique par la présence de l’Argentine et de la France dans le dernier carré.