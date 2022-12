Quand le Manneken-Pis prend des allures d’agent secret: l’expo Bond in Motion est bel et bien lancée

Pour marquer le jour de l’ouverture de l’exposition Bond in Motion à Brussels Expo, Manneken-Pis a revêtu le plus beau des atours du célèbre 007, son smoking blanc. L’agent secret héros de 25 films au succès planétaire depuis 1962 a offert un de ses costumes (remis à la bonne taille), au personnage le plus connu de la Ville de Bruxelles. C’est Gérald Watelet qui a conçu le costume qui a été réalisé sur mesure par le maître tailleur bruxellois Aravinda Rodenburg.

En l’absence en Belgique du plus célèbre agent secret créé par Ian Flemming en 1953, c’est en présence de son représentant, Son Excellence Martin Shearman, ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique et de Delphine Houba, échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles ainsi que Stéphane Pisane, CEO de Carbon 12011 la société organisatrice de Bond in Motion Brussels, que notre notre Manneken-Pis national a revêtu son nouveau costume.