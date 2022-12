Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre 2021, l’hôtel 4 étoiles Le Lodji, au cœur du domaine skiable des 3 Vallées (Savoie), ouvrait ses portes. Dirigée par le Verviétois René Baudinet et ses fils, Pierre et Laurent, l’établissement avait connu une très belle première saison où les touristes étaient venus en nombre.

Depuis ce week-end, l’hôtel est de nouveau opérationnel et l’équipe est en place pour la nouvelle saison de ski. L’établissement était resté, en partie, ouvert cet été avec un nombre réduit de chambres mais aussi pour y organiser des mariages.

Déjà rempli à 75 %

Maintenant, place au ski et aux soirées qui sentent bon la bonne humeur liégeoise. « On est parti pour 4 mois et je m’en réjouis », explique René Baudinet.