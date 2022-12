Une réception en l’honneur des nouveaux citoyens d’Ellezelles

Sur les 700 invitations envoyées, une grosse centaine de nouveaux Ellezellois se sont joints à la fête : des jeunes couples, des jeunes retraités ou d’autres de retour dans leur village natal, les profils des nouveaux habitants sont variés, autant que les motivations qui les ont amenés à choisir l’entité ellezelloise comme nouveau lieu de résidence. Patrick et Christiane habitent Ellezelles depuis mars 2021. Originaires de la région bruxelloise, ils ont fait connaissance avec le Pays des Collines grâce à un membre de la famille. « Désormais pensionnés, nous avons décidé de quitter l’effervescence de la ville pour connaitre le calme de la campagne. La transition n’a pas été facile au début mais nous prenons nos marques tout doucement et souhaitons nous impliquer dans la vie du village » expliquent-ils.

Mise entre parenthèses depuis 2020 à cause de la crise sanitaire, cette tradition annuelle a été remise en route cette année et accueillait pour l’occasion les personnes ayant élu domicile à Ellezelles au cours de ces trois dernières années.

Pour Ann et Bernard, c’est l’univers ensorcelant du folklore local qui a séduit. « Originaires de Braine-le-Château et Rochefort, nous sommes tous les deux très attachés au caractère rural de la région où nous habitons, avec cette fois le petit plus du folklore autour des sorcières que j’affectionne tout particulièrement », explique Ann. Natif d’Ellezelles, Etienne a quant à lui opéré un retour aux sources après quelques années passées à Louvain-la-Neuve. « Je ne suis pas revenu seul, mais accompagné de mon épouse Sandra, originaire de Madrid. Elle s’habitue très bien à avoir désormais des vaches et des moutons comme voisins, elle qui vient d’une ville de plus de 200.000 habitants ». sourit-il.