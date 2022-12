Jean-Michel Larqué revient sur les nombreuses surprises de la Coupe du monde: «La marge des grandes nations s’est réduite à un tir au but raté ou réussi»

1 « La marge des grandes nations s’est réduite à un tir au but raté ou réussi »

« On ne peut que constater les faits : deux des quarts de finale auraient dû s’achever sur l’avantage que s’étaient forgé le Brésil et l’Argentine. Finalement, ils sont allés au bout du suspense. C’est le signe évident de la réduction de la marge dont disposent les grandes nations ; leur sort tient désormais dans un tir au but raté ou réussi. L’attente et la pression sont évidemment énormes sur ces deux nations où le foot ne se vit pas comme ailleurs. Mais on sent désormais toute la fragilité ambiante, la retenue de ces stars qui, en touchant au but, redeviennent des footballeurs ordinaires, en proie à cette peur de gagner qui nous a tous touchés un jour, quel que soit le niveau où l’on a joué. Aucune équipe, dans cette Coupe du monde, n’a une force collective suffisante qui permet de dire à un moment où un autre du match que l’affaire est pliée. J’avais l’impression, par exemple, qu’une équipe comme le Brésil avait de la marge, mais cette impression était trompeuse.

Finalement, si beaucoup de pronostics ont été déjoués par des équipes surprises, l’impression de départ, lors jours précédant le rassemblement des 32 qualifiés au Qatar, était la bonne : cette Coupe du monde était plus ouverte que jamais dans un contexte unique depuis sa création en 1930.