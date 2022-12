«A la recherche de la jeunesse éternelle»: Valérie Bonneton et Alfred de Montesquiou vont tout faire pour ne pas vieillir! Valérie Bonneton et le grand reporter Alfred de Montesquiou signent un documentaire entre « Complément d’enquête » et « Rendez-vous en terre inconnue ». M6

Par Antonella Soro

Ils ne se connaissaient pas, et pourtant, ils ont accepté de partir ensemble pour ce tournage de quatre mois. Cette aventure, Valérie Bonneton et Alfred de Montesquiou la doivent à une société de production de documentaires qui a eu l’idée d’exploiter un filon que les téléspectateurs adorent : l’anti-âge. On a beau nous dire qu’il faut accepter notre corps tel qu’il est, notre société voit encore d’un mauvais œil la décrépitude… Et la science n’arrête pas les trouvailles pour repousser la vieillesse. Il existe des cliniques privées, aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Espagne et à Paris, qui proposent à une clientèle fortunée des techniques de rajeunissement très poussées. Plutôt que d’exposer ces méthodes d’apprentis sorciers dans un reportage très didactique (et donc barbant), le réalisateur a décidé de les présenter sous forme de tests. Pour ce faire, il a envisagé de réunir deux personnes aux caractères opposés pour en faire des cobayes : un grand reporter de guerre, enquêteur et globe-trotter, et une comédienne d’un naturel curieux, bon enfant, enthousiaste. Alfred et Valérie ont été épatés par le projet et s’y sont lancés. Voilà pour le making of.

Une enquête scientifique Le résultat est une réussite. Il y a une fraîcheur dans ce programme qu’on voudrait voir plus souvent. On débute par un bol d’air au Costa Rica, dans une région au nombre record de centenaires. On est propulsé en Inde en immersion dans un centre de médecine traditionnelle. Une ouverture sur les cultures à la manière de « Rendez-vous en terre inconnue ». « Je me suis retrouvé à faire du cheval avec Don Ramiro, droit comme un i à passé 90 ans. Je me suis dit wow, et ça m’a fait prendre conscience qu’avec une certaine éthique de vie, une certaine nourriture, une certaine joie de vivre, ce n’était plus seulement théorique, c’était vrai ! On peut vraiment vivre beaucoup plus vieux mais surtout beaucoup mieux si on fait certains choix », confie le journaliste.

Cette dimension « découverte » est associée à une démarche journalistique et critique à la mode de « Complément d’enquête ». Le reportage prend son point de départ avec un défi encadré par un professionnel de la santé. Car il y a l’âge de notre carte d’identité et celui de nos gènes, plus précisément de nos télomères, ces bouts d’ADN qui déterminent notre espérance de vie. Et il est possible de défier le destin en les rajeunissant. Valérie et Alfred ont ainsi visité des cliniques high-tech qu’on croirait sorties d’un film de science-fiction. Ils se sont essayé, entre autres, au « vampire lift » et à l’ozonothérapie, qui consiste à prendre du sang au patient pour le mélanger avec de l’ozone, antioxydant, avant de le lui réinjecter.