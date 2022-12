Trois jeunes violents et alcoolisés prennent la fuite après un accident sur le parking du Kinépolis à Rocourt

Ce dimanche matin à 5h55, trois jeunes qui circulaient dans une voiture sur le parking du Kinépolis à Rocourt ont provoqué un accident de voiture. Les automobilistes concernés ont tenté de rédiger un constat d’accident à l’amiable mais le ton est monté et les trois jeunes ont porté des coups aux deux occupants de l’autre voiture avant de prendre la fuite. Les deux occupants de la voiture accidentée ont appelé la police qui a poursuivi la voiture des trois jeunes et qui les a interpellés un peu plus loin.

Ces trois jeunes, Younes et Hassan, tous les deux âgés de 27 ans et originaires de Saint-Nicolas et Zaccharia, 24 ans, de Grâce-Hollogne, ont été contrôlés positivement à l’alcool et aux stupéfiants. Ils ont été déférés ce lundi matin au parquet de Liège.