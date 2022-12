Les syndicats dans les rues de Bruxelles ce vendredi: à quelles perturbations faut-il s’attendre?

Cette journée d’actions n’est pas une journée de grève nationale, et le pays ne sera donc pas à l’arrêt. L’ensemble des services est appelé à fonctionner, mais que des perturbations plus ou moins importantes selon la mobilisation, sont tout de même à craindre.

de videos

Ce sera notamment le cas au niveau des transports en commun, que ce soit sur le réseau de la STIB et du TEC wallon. Des soucis dans les aéroports sont aussi d’ores et déjà annoncés : à Zaventem, le service des bagages devrait notamment être touché, et des vols pourraient être annulés par les compagnies aériennes.