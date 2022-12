Lancement à Machelen de la construction d’un pont piétonnier et cyclable qui reliera Bruxelles

La construction d’un pont piétonnier et cyclable, long de 710 mètres, a officiellement commencé lundi à Machelen. Il enjambera le Boulevard Léopold III et reliera le Harenweg à Zaventem avec la Sint-Stevens-Woluwestraat à Machelen, offrant aux piétons et cyclistes une alternative plus sécurisante pour traverser cette importante artère.

Au milieu du pont, une piste cyclable de quatre mètres de large sera aménagée. De part et d’autre de la piste cyclable, les piétons pourront circuler sur un chemin piétonnier de 1,80 mètre. Le pont fera donc près de huit mètres de large.