Le spectacle «Koulounisation» à voir au Théâtre de l’Ancre: rencontres et réflexions sur la décolonisation

Partant du constat qu’il existe un lien entre l’imaginaire collectif associé à la propagande coloniale et des mécanismes parfois inconscients de racisme et de discrimination, un cycle : « Decolonize your mind » permet de faire la lumière sur ces problématiques à travers des rencontres, des activités et des interventions d’ASBL, telles que le Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, I See You Charleroi, le Centre Régional d’Intégration de Charleroi ou encore le Collectif Carolo des Africains pour la Diversité.

À travers le spectacle « Koulounisation » (du 20 au 22 décembre), Salim Djaferi charge et décharge les mots du colonialisme, au fur et à mesure qu’il compose avec d’autres récits, d’autres mots, les siens.