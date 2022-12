Les espaces intérieurs du stade Roi Baudouin mis à disposition pour de l’hébergement

La Ville de Bruxelles a décidé, à la demande la Région, d’ouvrir une cinquantaine de places d’hébergement d’urgence pour personnes sans abri dans les espaces intérieurs du stade Roi Baudouin, indiquent lundi le bourgmestre Philippe Close (PS) et le Premier échevin Benoit Hellings (Ecolo). Les personnes sans domicile y bénéficieront d’espaces chauffés et de douches.

L’accueil est pris en charge par l’association Bruss’help et la Croix Rouge. Bruss’help et le service des sports de la Ville inspecteront ce lundi encore le site et le mettront le plus rapidement possible en ordre d’utilisation pour accueillir les bénéficiaires.