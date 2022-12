Ce dimanche après-midi vers 13h30, Jalal, 31 ans, en séjour illégal, a débarqué d’un train à la gare des Guillemins à Liège. Ivre, il a volé le sac d’une dame avec une poussette. La dame a crié et un témoin a poursuivi Jalal et a récupéré le sac. Jalal a été interpellé par la police et déféré au parquet de Liège ce lundi matin. Le dossier a été mis à l’instruction.