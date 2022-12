Elle vole dans les magasins à Charleroi: «Normal, je suis dans la dèche et j’irai pas en prison, j’en ai rien à f…»

Il y en a peut-être qui sont passés « au bleu » mais la justice a retenu 4 vols à l’actif de Cathy, deux avec violence, deux sans, parfois commis avec sa nièce en 2019 et 2020 : des vêtements dans un magasin de fringues, des médicaments et du matériel paramédical, des denrées alimentaires et des produits cosmétiques.

À l’époque, entendue par les services de police, elle déclarait sans vergogne : « J’en ai rien à foutre des policiers ni des magistrats. Si je vole, c’est normal, c’est parce que je suis dans la dèche. Et de toute façon, j’irai pas en prison. »