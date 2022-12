Le septuagénaire nie s’être masturbé sur le quai du métro à Dampremy en présence de deux fillettes de 9 et 12 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le soir des faits, le 2 août 2019, Kalender revient du café où il a joué aux cartes avec ses potes en éclusant quatre Orval et une Duvel. Il est sur le quai du métro à Dampremy et attend sa rame. À côté de lui, deux fillettes, deux sœurs, et un jeune garçon de leurs connaissances.