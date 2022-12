Il circule, ivre, sur un cyclomoteur à Herstal et frappe les policiers qui le contrôlent

Ce samedi vers 18h30, la police de Herstal a contrôlé David, 36 ans, originaire d’Aubel qui circulait sur un cyclomoteur dans une zone non autorisée. Ce contrôle ne s’est pas déroulé normalement. David était en état d’ébriété et a frappé le policier qui lui demandait les clés de son cyclomoteur. Ils sont tous les deux tombés au sol et le policier souffre de cinq jours d’incapacité de travail.

Dans le combi de police, David ne s’est pas calmé. Même menotté, il a donné des coups à un autre policier. Il a été déféré ce lundi matin au parquet de Liège. Il reconnaît les faits et a dit regretter ses gestes. Il a indiqué qu’il allait acheter du cannabis.