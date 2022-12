La maman de Salomon affirme qu’il a été tué d’une balle dans le dos: il a, en réalité, succombé à un cancer foudroyant

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Natif de Péruwelz, Salomon Dalier a été recueilli à l’âge de 17 ans par une famille namuroise. « Il était sans-abri à l’époque et on s’est dit qu’il méritait d’avoir une chance », indique sa marraine de cœur Cindy Ben Amara. À Namur, Salomon Dalier va se reconstruire, s’épanouir et trouver un emploi dans son nouvel environnement. La semaine dernière, la maman de Salomon contacte la rédaction. Un appel désespéré d’une maman qui affirme que son fils a été tué d’une balle dans le dos parce qu’il cherchait de la drogue dans Namur. Des propos démentis par sa marraine de cœur.