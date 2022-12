Coupe du monde: le bel hommage de Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo après son élimination! (photo)

Cristiano Ronaldo a disputé le tout dernier match de sa carrière en Coupe du monde. Éliminé par le Maroc avec le Portugal ce samedi, le Portugais a quitté la pelouse très ému, et ses larmes ont secoué la planète football. Dimanche, Ronaldo a réagi pour la première fois à cette douloureuse désillusion en publiant un message sur son compte Instagram.

« Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j’ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau du monde était mon plus grand rêve », a-t-il notamment déclaré.

Et Kylian Mbappé a tenu à lui rendre hommage pour l’ensemble de son œuvre en commentant sa publication. Le Français s’est contenté d’écrire trois émojis, dont une couronne et une chèvre (qui se dit « goat » en anglais, acronyme de « Greatest Of All Time », soit le « plus grand de tous les temps »). Un bel hommage de la part de Kylian Mbappé, qui espère remporter dimanche sa deuxième couronne mondiale.