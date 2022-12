«Les grandes dames du petit écran»: des femmes dans un monde d’hommes Ce vendredi soir, France 3 propose de retracer tout un pan de l’histoire du petit écran. FTV

Par Frédéric Seront

C’est tout un pan de l’histoire du petit écran que va nous retracer France 3 avec ce documentaire qui s’intéresse aux grandes dames de la télévision. Car oui, il en a fallu de la persévérance et de la pugnacité pour que les femmes s’imposent dans un milieu à la base essentiellement masculin et où, durant des décennies, les représentantes du sexe dit faible étaient avant tout cantonnées au rôle de speakerine. Il suffit de se rappeler l’événement qu’avait suscité en 1981 l’arrivée de Christine Ockrent à la présentation du JT de 20 h.

Lire aussi Gims revisite le générique culte du JT de TF1 avant de s’ambiancer sur le plateau avec Anne-Claire Coudray (vidéo)

Depuis, elle a heureusement ouvert la voie à bien d’autres femmes aux commandes du journal télévisé. Durant 2 heures, on va donc remonter le temps, pour voir qui sont ces pionnières de la télé. A commencer par Jacqueline Joubert, la toute première speakerine, qui a aussi inventé le talk-show et créé « Récré A2 », qui lança Dorothée.

L’émission reviendra aussi sur des personnalités aussi marquantes que Mireille Dumas, Maritie Carpentier, Pascale Breugnot, Anne Sinclair, et bien d’autres, que ce soit des femmes de l’ombre ou qu’elles aient excellé devant la caméra. Le documentaire sera raconté par Michèle Bernier et lancé par Denise Fabre, l’une des animatrices les plus célèbres du PAF qui a récemment fêté ses 80 ans.

« Les grandes dames du petit écran », 16 décembre, 21h10, France 3.