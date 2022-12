Procès des attentats à Bruxelles: souffrante, la présidente de la cour d’assises envisage d’ajourner le procès

La présidente de la cour d’assises, elle-même souffrante, envisage en effet de l’ajourner à lundi prochain, afin que tout le monde, accusés, greffiers, jurés et le reste de la cour, puisse se remettre.

L’ensemble des accusés détenus, installés dans le box, a décidé de retourner en cellule et de ne pas assister à la poursuite de la lecture de l’acte d’accusation. Les deux accusés comparaissant libres, les frères Farisi, assistent, eux, bien aux débats.

Les accusés ne sont pas les seuls touchés par le virus. La deuxième jurée suppléante, souffrante, faisait elle aussi défaut lundi matin. Elle a été remplacée. Après une semaine d’audience, il ne reste dès lors déjà plus que 19 jurés suppléants sur les 24 prévus.

Selon la présidente de la cour, elle-même touchée, « un virus circule » au sein de la magistrature, des greffiers, des avocats et des accusés. « Je verrai l’état des troupes ce midi et on verra s’il ne faut pas suspendre pendant une semaine. C’est un peu bête de perdre autant de monde. »

On entendait en outre régulièrement des toussotements et reniflements lundi matin dans la salle de la cour d’assises.

Cette semaine, des audiences n’étaient prévues que lundi et mardi.

Le débat sur les conditions de transfert des accusés détenus, de la prison de Haren vers le Justitia, qui a occupé les discussions une bonne partie de la semaine passée, n’est, par ailleurs, pas encore clos. Les mesures « d’humiliation » étaient toujours en vigueur lundi matin, a ainsi déploré Me Vincent Lurquin, qui défend Hervé Bayingana Muhirwa. Il a dénoncé en particulier des fouilles à nu systématiques ainsi que la diffusion de musique « tonitruante » et l’aveuglement des accusés dans le but, selon lui, de les « désorienter ».

Les sept équipes défendant des accusés détenus vont dès lors adresser mercredi une citation au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, concernant les mesures de sécurité en question, a annoncé l’avocat lors d’une interruption de séance.

À plusieurs reprises la semaine dernière et encore ce lundi matin, les accusés détenus ont quitté la salle d’audience, en signe de protestation.

« La cour nous entend. Le procureur nous entend. Mais le ministre ne nous entend pas », a déploré Me Lurquin. Sans réponse et adaptation des mesures de sécurité, une action en référé sera engagée, a-t-il prévenu, ce qui pourrait mener à une suspension des débats.