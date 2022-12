Une célèbre agence de statistique dévoile ses pronostics pour la Coupe du monde: un favori se dégage largement… et ce n’est pas la France!

Qui de la Croatie, l’Argentine, la France et le Maroc remportera dimanche la Coupe du monde ? La célèbre agence de statistique Gracenote a publié ce dimanche ses calculs pour le reste de la compétition. Et un favori se détache clairement pour l’emporter : il s’agit de l’Argentine, qui arrive en tête avec 41 % de chance de victoire, devant la France (26 %), le Maroc (17 %) et la Croatie (16 %).

Malgré leur succès en quart de finale contre l’Angleterre, les Bleus ne sont donc pas favoris à leur propre succession selon Gracenote, qui détaille ses probabilités pour l’affiche de la finale :

Argentine-France : 37,5 %

Argentine-Maroc : 28,1 %

Croatie-France : 19,8 %

Croatie-Maroc : 14,6 %