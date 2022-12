Coronavirus: les centres de vaccination wallons fermeront progressivement à partir du 19 décembre

La campagne automnale de (re)vaccination contre le covid-19 a permis à près de 58% personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’à plus de la moitié des personnes immunodéprimées de recevoir leur second booster. Au total, plus de 680.000 personnes ont bénéficié d’une protection vaccinale supplémentaire en Wallonie. Au regard de ces chiffres et de la situation épidémique générale, les 9 centres de vaccination actuellement ouverts au sud du pays fermeront leurs portes entre le 19 et le 23 décembre prochain.

D’ici-là, certains centres de vaccination resteront accessibles deux jours par semaine. Il sera possible de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous dans chaque province wallonne: à Braine-l’Alleud et Chaumont-Gistoux pour le Brabant wallon; à Charleroi, La Louvière et Tournai pour le Hainaut; à Bierset (Liège Airport) et Pepinster pour Liège; à Libramont pour le Luxembourg et à Loyers pour la province de Namur.

Ensuite, la vaccination restera possible via les médecins généralistes et les plus de 650 pharmacies partenaires.