«Il a dit qu’il voulait tous nous tuer»: Adrien, employé du Action de Dizy en arrêt maladie, pète les plombs et fonce dans le magasin avec un couteau dans son sac!

Le 1er, une grève inédite ébranle le magasin. La quasi-totalité des salariés cesse le travail pour réclamer plus de moyens. Le 2 décembre, un homme, Adrien (prénom d’emprunt), pénètre dans le magasin en furie. Employé d’Action en arrêt maladie après une tentative de suicide dans le magasin, il est rapidement alpagué par deux gendarmes présents sur place, alertés un peu plus tôt de sa venue. Il repartira une heure plus tard, libre.

Les salariés restent choqués, surtout après avoir appris qu’il était venu avec un couteau, qu’il n’a jamais sorti de son sac, écrit le Courrier-Picard. Le lien entre ces deux événements : un conflit larvé entre l’employé, sa hiérarchie directe et la direction régionale. Adrien accuse en effet sa direction de harcèlement et les grévistes d’utiliser son histoire.