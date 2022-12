Appel à pré-projets du Groupe d’Action Locale Entre-Sambre et Meuse: une soirée d’info ce mardi à Morialmé

Le Groupe d’Action Locale Entre-Sambre et Meuse (GAL ESM) travaille actuellement à la préparation de sa prochaine Stratégie de Développement Local (SDL).

Dans ce cadre, ce mardi 6 décembre débutait l’appel à pré-projets via lequel chaque acteur du territoire (Gerpinnes, Mettet, Florennes et Walcourt) peut envoyer une proposition qui pourrait être intégrée aux actions futures du GAL ESM afin de recevoir un appui technique et financier.