L’emblématique camion de Noël de Coca-Cola débarque à La Louvière!

Depuis son arrivée sur les routes belges en 2003, le passage de l’emblématique camion de Noël de Coca-Cola a toujours apporté magie et lumière dans les rues.

Pourtant, la période de Noël n’est pas aussi facile et insouciante pour tout le monde, et une table de Noël bien garnie n’est pas une évidence pour toutes les familles. Avec son camion de Noël, Coca-Cola souhaite donc offrir, à un plus grand nombre possible de Belges, un sentiment de magie de Noël.