Zinho Vanheusden entrevoit le bout du tunnel: il reprendra complètement les entraînements début janvier

Zinho Vanheusden entrevoit (une nouvelle fois) le bout du tunnel. Victime d’une fracture au niveau de l’attache du petit orteil encourue au début du mois d’octobre après un duel avec Bas Dost, le jeune défenseur belge (23 ans) avait encore été éloigné des terrains… alors qu’il revenait justement d’une grave blessure au genou. L’ancien Rouche a profité de cette trêve automnale, imposée par le Mondial, pour se soigner, pour reconsolider son pied. Il a dorénavant 2023 dans le viseur. En espérant que la poisse l’épargne.

Reprise sans contact

Même si ce nouveau coup d’arrêt fut compliqué à gérer sur le plan moral, Zinho Vanheusden n’a pas pour autant baissé les bras. Selon nos informations, le joueur de l’AZ Alkmaar – qui est prêté par l’Inter Milan – a repris la course il y a quelques semaines. Son évolution se passe plutôt bien, d’autant qu’il a déjà effectué son retour à l’entraînement avec le groupe. Un retour calculé et sans risque démesuré, dira-t-on, puisqu’il doit encore éviter tout contact afin que son pied continue à se solidifier.

Sans nouveau contretemps, il devrait reprendre pleinement les séances collectives au début du mois de janvier. À partir de ce moment-là, le rythme reviendra et Zinho Vanheusden devrait entrer en ligne de compte dans le noyau de Pascal Jansen. C’est tout ce dont il faut lui espérer, lui qui n’a pas encore eu l’occasion d’être titulaire avec l’AZ (trois montées au jeu contre Groningue, Limassol et Utrecht). Les matches amicaux contre Valence et l’Atalanta Bergame, prévus fin décembre, arriveront donc encore un peu trop tôt. Mais, pour le Diable rouge (1 cap), l’essentiel sera de retrouver du plaisir et de renouer avec la compétition dès les premières semaines de 2023.