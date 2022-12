Passez votre Brevet d’animateur en centres de vacances grâce au service Jeunesse de la Ville de Mouscron

À la clé, les participants auront un brevet d’animateur homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les formateurs lui proposeront des modules où les échanges et l’action seront les moteurs d’apprentissage.

Cette formation est ouverte aux jeunes ayant 16 ans au plus tard le premier jour de la formation. Il s’agit d’une formation qui est répartie en deux sessions comprenant 150 heures de formation théorique en résidentiel (2 x 8 jours) et deux périodes de stage de 150 heures, en continu, ainsi qu’une journée d’évaluation au terme de chaque cycle de formation étalée sur 2 ans.

La prochaine formation se tiendra du 29 avril au 6 mai 2023. Mais il est déjà possible de s’inscrire ! Pour les jeunes intéressés, les inscriptions se font via le E-Guichet de la Ville de Mouscron. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service Jeunesse au 056/860.334.