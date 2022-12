Coyote veille pendant les fêtes

Neige, gel, obscurité et… repas bien arrosés. Les fêtes de fin d’année constituent une période particulièrement sensible sur les routes. Coyote a donc décidé, du 10 décembre au 5 janvier, de diffuser des messages de sensibilisation sur toutes ses interfaces d’aide à la conduite (boitiers et application iCoyote). Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la campagne « ça n’arrive pas qu’aux autres » initiée par la ministre en charge de la sécurité routière Valérie De Bue et déployée par l’Agence Wallonne de la Sécurité Routière (A.W.S.R.) durant tout ce mois de décembre.

La répétition a du bon

« Nous sommes convaincus que la répétition de ce type de messages préventifs aura un impact sur les conducteurs. Avec cette initiative nous sommes fiers de contribuer à rendre nos routes plus sûres » explique Vincent Hébert, Directeur Général de Coyote Systems Benelux.