55 000€ d’argent public pour le secteur des sapins de Noël : pour Ecolo Luxembourg c’est non !

« Depuis de nombreuses années, nous dénonçons les dérives de la culture des sapins de Noël » rappelle Sophie Michel, co-présidente d’Ecolo Luxembourg. « C’est un sujet qui est depuis revenu de nombreuses fois dans les médias. Nous avions l’impression d’une réelle prise de conscience tant du côté du monde politique que des citoyen-ne-s. C’est pourquoi nous sommes très surpris de voir ce point à l’ordre du jour du conseil provincial. Des subsides pour… verduriser les cultures de sapins ! L’argent public ne doit pas payer le greenwashing du secteur des sapins. »

Un business de plus en plus florissant

Guirec Halflants, chef de groupe Ecolo à la Province, rappelle quant à lui l’accaparement des terres agricoles. « Le business des sapins de Noël est l’un des plus florissant, entraînant une véritable spéculation autour des terrains agricoles dans les régions propices à cette culture. Les agriculteurs ne peuvent tout simplement plus avoir accès à la terre à un prix raisonnable . Gardons également en tête que cette culture appauvrit les sols, quand il n’y aura plus de sapins… il n’y aura plus rien… Il nous faut préserver nos terres agricoles et nourricières ! »