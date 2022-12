Doit-on s’attendre au pire cette semaine? Les prix de l’électricité pourraient tripler, «la seule manière d’affronter cette hausse est de moins consommer»

Les prix de l’électricité pourraient exploser et tripler cette semaine. Cette hausse exponentielle est due à plusieurs facteurs. Le premier est la météo, avec des températures de plus en plus froides et un manque de soleil et de vent. Le report au 18 décembre du redémarrage du réacteur nucléaire de Tihange 1 joue aussi son rôle, tout comme l’importation massive d’électricité par la France.

Selon Matthias Detremmerie, courtier chez le fournisseur d’énergie Elindus, qui s’est exprimé auprès de HLN, on pourrait se retrouver ici dans « la semaine la plus difficile de l’année ». Dimanche, on payait 433 euros le mégawattheure d’électricité aux heures de pointe, soit entre 18 et 20h. Ce montant pourrait atteindre des sommets. Un des scénarios possibles ? Un prix allant jusqu’à 1 500 euros le MWh…