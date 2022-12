Donkervoort F22 : le poids c’est l’ennemi

A l’origine, Donkervoort modifiait des Lotus Seven pour les rendre plus légères et plus performantes. Mais au fil du temps, la marque a peu à peu affirmé son propre style, à l’instar de la D8 GTO apparue au catalogue en 2012. Cette dernière cède sa place à la F22, un modèle entièrement nouveau au gabarit ultra-compact (seulement 4 m de long) et au poids plume de 750 kilos.

0 à 100 km/h en 2,5 secondes

Donkervoort promet un confort amélioré et plus de place à bord, mais ce sont surtout les performances qui donnent des frissons. Grâce à son moteur 5 cylindres turbo d’origine Audi développant 500 ch, le 0 à 100 km/h est expédié en 2,5 secondes et il ne faut que 5 secondes de plus pour atteindre 200 km/h ! Le châssis à suspension active promet une tenue de route exceptionnelle pour des sensations extrêmes sur circuit. 75 unités seront produites au prix de 240.000 €.