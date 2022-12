Morrow, dans l’œil d’une petite entreprise belge qui grandit avec ses lunettes technologiques

L’intérêt d’un géant médical comme Zeiss pour les lunettes de Morrow démontre l’attrait de celles-ci. Encore peu connue du grand public, la marque belge s’est lancée en 2021 en lançant leur premier produit : des lunettes qui offrent la possibilité de corriger la presbytie de manière technologique. Concrètement, l’originalité de Morrow se situe dans la technologie qu’embarquent ses lunettes : en appuyant sur un bouton sur la monture, un courant électrique est envoyé à la lentille activant la « correction » de la vision, passe de la vision proche à la vision lointaine tout en conservant un champ de vision plus large et complet. Bref on évite la distorsion des verres progressifs. « Avec nos verres, les distorsions sont diminuées. Qui plus est, ce n’est pas toujours confortable comme solution », nous explique Jelle De Smet, CTO et fondateur de Morrow. Cette technologie est un peu la sienne puisqu’elle est basée sur son doctorat réalisé à l’université de Gand et l’IMEC (Institut de recherches à Louvain).

La proposition de la marque a donc attiré les regards de Zeiss. Avec ce nouvel investisseur et son injection de capitaux, la marque a pu récolter 10 millions d’euros supplémentaires pour se développer. « En 2016, nous avons fondé l’entreprise et commencé à développer le produit. Car finalement, la technologie était là mais pas dans la forme juste. Nous avons développé la monture, l’électronique dedans… Tout ça a pris un peu de temps. Ce n’est qu’en 2021 qu’on a lancé notre premier produit. On l’a fait en Belgique, en Flandre, mais en petite quantité parce que nous voulions étudier les feedbacks des clients. Grâce à cela, nous avons déjà pu améliorer notre produit. »