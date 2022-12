Mannenken-Pis est 007

C’est du surréalisme à la belge, et on adore. Vendredi dernier, pendant quelques heures, le Mannenken-Pis s’est habillé en James Bond. Clin d’œil amusant à l’exposition Bond in Motion qui se tient à Brussels Expo jusqu’au 14 mai prochain. C’est Gérald Watelet qui a conçu le costume, réalisé ensuite par le maître tailleur bruxellois Aravinda Rodenburg.

Voitures de légende

En trois jours, près de 5.000 personnes ont déjà visité cette exposition hors du commun où l’on peut découvrir les nombreuses voitures de l’agent secret britannique, mais aussi des bateaux, avions, hélicoptères ainsi que de nombreux accessoires d’espionnage dans une mise en scène unique. Plus d’infos sur www.007Brussels.com